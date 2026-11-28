Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda 2 boz ayının vurulmasıyla ilgili ‘görevi kötüye kullanma’ ve Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda 2 boz ayının vurulmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın olayla ilgili medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin birinci fıkrası ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca başlatıldığı bildirildi.