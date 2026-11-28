A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in gelecek hafta cuma günü yapacağını duyurduğu basın toplantısı ve adaylık süreci ele alındı. Sunucu Merve Türkay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ile gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Gaffar Yakınca, erken seçim tartışmalarından “kırmızı kart” çıkışına, “Z projesi” olarak nitelendirilen adaylık sürecinden Ekrem İmamoğlu hakkındaki Danıştay kararına kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ise "Aday açıklamayacak, dağ fare doğuracak." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında gelecek hafta cuma gününü işaret ederek, "Ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım." sözleri siyaset gündeminin ilk sırasına yerleşti. ÖZGÜR ÖZEL'İN 'CUMA' AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında, sunucu Merve Türkay'ın moderatörlüğünde konuyu masaya yatıran Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Özel'in açıklamalarının perde arkasını ve olası senaryoları tek tek analiz etti.

Cuma günü siyasetin dengesi değişir mi? (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) ÖZGÜR ÖZEL'DEN "CUMA" ÇIKIŞI

Programın açılışında sıcak gelişmeyi izleyicilere aktaran sunucu Merve Türkay, "Açıklamasını dinleyelim. Dün akşam bir televizyon programına katıldılar Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özel ve cuma gününü işaret etti. 'Herkesin çok şaşıracağı bir şey açıklayacağım.' dedi." ifadelerini kullandı. Yayında ekrana getirilen görüntülerde bir gazetecinin Özel'e, "Yeniden bir aday belirleme sürecini işletecek misiniz, başlatacak mısınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "O zaman son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Haftaya bugün, cuma günü bu konuda çok önemli bir açıklama yapacağım. Ama detayını veremem. Haftaya cuma günü Ankara'da öğle saatlerinde tam bu soruya yanıt verecek bir basın toplantısı yapacağım." sözlerini kullandı. Görüntülerin ardından değerlendirmelerde bulunan sunucu Merve Türkay, "Şimdi Özgür Bey tam olarak 'Adayı açıklayacağım.' demiyor gazetecilerin sorusu üzerine. Yani 'Bir sürpriz açıklayacağım.' diyor önümüzdeki hafta cuma günü ama yüzündeki ifadeye bakıldığında memnun. O karar alınmış belli ki ve bu kararın da ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini söylüyor. Bu kadar iddialı konuşuyor Özgür Özel." ifadelerini kullandı ve sözü Gazeteci Ekrem Kızıltaş'a verdi. EKREM KIZILTAŞ: "FEZLEKELERLE İLGİLİ BİR TEDİRGİNLİĞİ Mİ VAR?"

Sözlerine AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt'a bir soru yönelterek başlayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Resul Bey, şimdi biliyorsunuz şu anda Silivri'de yatmakta olan bir cumhurbaşkanı aday adayı falan meselesi var. Bu arkadaş dört sene kala nedense tuttu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir saçma sapan ve komik bir ön seçim falan yaptırıp kendini cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettirdi. Sonrasında anladık ki yaklaşmakta olanı gördüğü için, hani belki cumhurbaşkanı adayı gösterilirsem CHP tarafından herhalde beni alamazlar, içeri atamazlar falan diye bir düşüncesi varmış. Bu sonra birileri tarafından da itiraf edildi." sözlerini kullandı. Bu hatırlatmanın ardından Özgür Özel'in açıklamalarına dikkat çeken Kızıltaş, "Şimdi Özgür Özel'in bu beyanına bakınca, önümüzdeki hafta şayet 'Cumhurbaşkanı adayımızı iki ay sonra açıklayacağım, üç ay sonra açıklayacağım.' demeyecekse ve bir şey açıklayacaksa, acaba diyorum fezlekelerle alakalı, galiba 70'e yakın fezlekesi var bu arkadaşın, acaba diyorum fezlekelerle ilgili bir tedirginliği var da 'Bir an önce cumhurbaşkanı adayı ilan edileyim de fezlekelerden korunayım.' falan diye düşünüyor olabilir mi?" ifadelerini kullandı. RESUL KURT: "KENDİSİNİ MİLLİYETÇİ BİR KANADA KONUMLANDIRIYOR"

Ekrem Kızıltaş'ın sorusu üzerine gelişmeleri iki başlıkta ele alan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Şimdi tabii son gelişmeleri iyi analiz etmek lazım. Birincisi, Özgür Özel düşüncesi, Terörsüz Türkiye sürecinde komisyona üye vermedi. En son komisyona üye vermedi, dolayısıyla uzak duruyor. İkincisi, daha milliyetçi bir kanada doğru yaklaştırıyor kendisini, konumlandırıyor. İYİ Parti, Zafer Partisi ve diğer milliyetçi partilere doğru kendini konumlandırmış durumda. Hedef kitle olarak da belirlediği yer burası." ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamalarındaki bir detaya özellikle vurgu yapan Resul Kurt, "Ve burada bir açıklamasında şunu söylüyor: 'Tek başıma söyleyeceğim.' diyor. Yani niye tek başına söyler, neyi söyler, neden söyler?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine araya giren Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Yani 'Silivri'yi karıştırmayacağım.' diyor." sözlerini kullandı. Resul Kurt ise bu yoruma, "Yani zannetmiyorum artık." ifadeleriyle karşılık verdi.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) MANSUR YAVAŞ SENARYOSU VE "KIRMIZI KART" HATIRLATMASI

Açıklamanın devamında politika değişikliğinin nedenini soran sunucu Merve Türkay, "Bu yüzden mi karar değiştirdi Yeni Parti Terörsüz Türkiye sürecindeki politikasında? Peki, ilk başta çok destek veriyorlardı." ifadelerini kullandı. Soruyu yanıtlayan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Yani ilk baştaki dönemde İmamoğlu'nun etkisi daha fazlaydı. Dolayısıyla İmamoğlu hem DEM Parti tabanına hitap etmek istiyor, hem CHP tabanına hitap etmek istiyor, hem de merkez sağa hitap etmek istiyordu. Dolayısıyla onun penceresinden bakıldığında böyle bir açılım vardı. Ama Özgür Özel kendini daha milliyetçi bir kulvara doğru yöneltti." sözlerini kullandı. Olası adaylık senaryolarına da değinen Resul Kurt, "Mesela Mansur Yavaş'a bugün gazeteciler sordu, dedi ki: 'İşte sizin isminizi mi açıklayacak?' Dedi ki: 'Benim haberim yok, ben böyle bir şey istemiyorum.' Acaba diyorum ben, Mansur Yavaş'ın ismini orada zikredip, 'Bizim işte şu partilerle görüştük, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz.' deyip sonra Mansur Yavaş'ı harcamak mı istiyor? Yani böyle bir önümüzde alternatif var." ifadelerini kullandı. "BİR BUÇUK YILDA ADAYI ÇOK YIPRATIR"

Geçmişten bir örnekle açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Yani efendim Özgür Özel'in kırmızı kart mevzusu var. 'Bir kart göstereceğiz, bütün Türkiye sallanacak!' dedi. Efendim yani geçmişine bakmak lazım." sözlerini kullandı. AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Şimdi stratejik olarak çok yanlış bir şey. Neden? Bir kere bir buçuk sene olan bir zaman dilimi içerisinde bir cumhurbaşkanı adayı diye birisini ortaya çıkarıyor olmanız, onu bir buçuk yılda çok yıpratır." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı. "ERKEN SEÇİM ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTEMESİYLE OLMUYOR"

Programda söz alan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, seçime kalan süreyi hatırlatarak, "Stratejik olarak seçime 6 ay kala, 4 ay kala böyle bir şey yapabilirsiniz ama daha 1,5 sene var seçime." ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme üzerine araya giren sunucu Merve Türkay, "Erken seçim istiyor ya Yeni Parti." sözlerini kullandı. Meclis aritmetiğine dikkat çeken AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Ama erken seçim Özgür Özel'in istemesiyle olmuyor ki. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu değişikliği yapacak, seçimi öne alacak bir kararı alacak sayısı yok. Yani Yeni Partinin 100 civarında milletvekili var, 20 milletvekili Yeni Yol Partisi'nde var." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine yeni bir soru yönelten sunucu Merve Türkay, "O zaman adayının yıpranmayacak karakterde bir aday mı olacağını düşünmeliyiz 1,5 senede?" sözlerini kullandı. Soruyu yanıtlayan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Şimdi şu kendi söylemlerinden anlaşılması gereken şu olmalı bence: Özgür Özel de ne söyleyeceğini bilmiyor. Orada o an, bakın, 'İlk defa söylüyorum.' diyor, o an aklına bir şey geldi. 'Ben ne söylesem ilgi çekebilirim, ben böyle bir şey söyleyeyim.' dedi. O bir hafta içerisinde de elbette yalnız başına bir insan açıklama yapacaksa, zaten orada üç gazetecinin önünde de yalnız başına hâlihazırda açıklama yapıyor zaten. Bir hafta bekleyecek bir durum da yok." şeklinde konuştu. AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Dolayısıyla bir hafta sonra şöyle bir şey söyleseydi: 'Bir hafta sonra şu şu partilerle biz uzun zamandır görüşüyoruz, önümüzde büyük bir fırsat var, biz bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz.' diyebilseydi anlayabilirdim. Ama söylediği şu: 'Ben yalnız başıma bir hafta sonra cuma günü gündemi sarsacak bir şey söyleyeceğim.' Yalnız başına niye söylüyorsun? Sizi destekleyen partiler yok mu?" ifadelerini kullandı. "AKIBETİ KIRMIZI KART GİBİ OLABİLİR, CUMA GÜNÜ HİÇBİR ŞEY AÇIKLANMAMIŞ OLACAK"

Bu sözlerin ardından Resul Kurt'a dönen Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Resul Bey, yani en azından parlamentodan falan tanıklığınız itibarıyla bu sözü dikkate almamız gerekir mi, ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Soruyu geçmiş örneklerle yanıtlayan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Yani şöyle, dikkate almaya gerek yok. Şimdi geçmişte söylemler belli. Yani geçmişte bir kırmızı kart vardı, hatta traktör vaadi vardı. Şimdi belki reji bir hazırlık yapar, bilemiyorum ama kırmızı kartta da 'Çok bir sansasyon olacak, öyle büyük bir şey olacak ki...' dendi dendi ama bir kart çıktı. Bir kırmızı kart çıktı. Dolayısıyla da bunun akıbeti de kırmızı kart gibi olabilir mi? Yani Ekrem abi, bence olabilir." sözlerini kullandı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise bu benzetmeye, "Pembe falan belki olur." ifadeleriyle karşılık verdi. Özel'in çıkışının gündem oluşturma amacı taşıdığını savunan AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, "Evet, yani çok bir kıymeti harbiyesi yok. Gündemi değiştirmeye, gündemi oluşturmaya yönelik bir söylem. Bir hafta merak edecek toplum. Hani biz de konuşuyoruz, bakın, basın da konuşuyor, herkes konuşuyor, ilgi çekiyoruz. Yani bir hafta 'Özgür Özel neden böyle bir şey dedi, Özgür Özel acaba bunu söylerken neyi amaçladı, hangi partilerle dirsek teması var, kimle görüşüyor, nasıl görüşüyor, ne yapıyor?' Bir hafta toplumda bu konuşuluyor. Ama inanın söyleyeceği, bakın, bir hafta sonra Merve Hanım, siz yine cumartesi günü program yaptığınızda göreceksiniz, cuma günü hiçbir şey açıklanmamış olacak." ifadelerini kullandı.