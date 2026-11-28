Bolu'da D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle patates çuvalları yola dökülürken, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark eden otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Bolu'da otomobil, park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerinin geldiğini fark edince kaçtı.

PATATES ÇUVALLARI YOLA DÖKÜLDÜ

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 14 AH 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Patates çuvalları yola düşerken araçta hasar oluştu.

POLİSİN GELDİĞİNİ FARK EDİNCE ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Yakında bulunan polis ekipleri koşarak kaza yerine geldi. Ekiplerin geldiğini fark eden sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.