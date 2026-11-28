İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerince 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, sosyal medya üzerinden propaganda ve örgüte finans sağlama faaliyetleriyle bağlantılı oldukları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerince 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin örgüte üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları yönünde tespitler bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 29 ilde gerçekleştirildi.

84 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,

Sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları,

Örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla terör örgütüne finans sağladıkları

tespit edildi.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan Jandarma personelini, Terörle Mücadele Daire Başkanlığını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti.