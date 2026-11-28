Turistik Erzurum-Kars Treni'nin biletleri satışa çıktı: İşte ilk sefer tarihi
Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin 2026-2027 kış sezonu biletleri bugün satışa açılıyor. 26 Aralık'ta başlayacak seferler, 7 Şubat 2027'ye kadar hafta sonları karşılıklı olarak düzenlenecek. Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin 2026-2027 kış sezonu seferlerinin 26 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Yeni sezon biletleri bugün satışa sunulurken, seferler 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğu Anadolu'nun kış mevsimindeki doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcular için hazırlıkların tamamlandığını belirten Uraloğlu, trenin ilk seferini 26 Aralık 2026'da gerçekleştireceğini bildirdi.
Uraloğlu, "Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. 26 Aralık'ta başlayacak seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demir yolu yolculuğu sunacağız" ifadelerini kullandı.
ERZURUM-KARS ARASINDA TOPLAM 14 SEFER DÜZENLENECEK
Yeni sezonda hafta sonları karşılıklı seferler düzenleneceğini belirten Uraloğlu, Erzurum-Kars yönünde cumartesi, Kars-Erzurum yönünde ise pazar günleri tren hareket edeceğini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, sefer takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz."