Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin 2026-2027 kış sezonu seferlerinin 26 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Yeni sezon biletleri bugün satışa sunulurken, seferler 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğu Anadolu'nun kış mevsimindeki doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcular için hazırlıkların tamamlandığını belirten Uraloğlu, trenin ilk seferini 26 Aralık 2026'da gerçekleştireceğini bildirdi.