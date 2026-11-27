Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yürütülen ön incelemenin ardından Soğuksu Milli Park Müdürü'nün görevden alındığını açıkladı. Yavru ayıların güvenliğini sağlamak amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MİLLİ PARK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Bakanlık açıklamasında, "Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YAVRU AYILAR İÇİN 25 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Yavruların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi. Ayıların yaşam alanının farklı noktalarına 45 fotokapan kuruldu. Bu fotokapanların 23'ünün anlık görüntü aktarabildiği bildirildi.

Ayrıca termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Bakanlık, yapılan gözlemlerde yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlendiğini duyurdu.