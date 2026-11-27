İzmir'de deprem sonrası korkutan uyarı! 4 ilçeye dikkat
Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin alüvyon ve dolgu zeminlerde daha şiddetli hissedildiğini belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Konak'ın kıyı kesimlerindeki binaların hasar görme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44'te Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
"UYKULARINDAN UYANAN VATANDAŞLARIMIZ OLDU"
Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, "Deprem büyük olmamasına rağmen Karşıyaka, Konak başta olmak üzere dolgu zemin ve alüvyon tabakası 100-150 metre kalınlığı olan zemin üzerindeki binalarda ciddi şekilde hissedildi. Uykularından uyanan vatandaşlarımız oldu. Belki o an için paniğe, tedirginliğe, 'Acaba daha büyük bir deprem olacak mı?' korkusuna sebebiyet vermiş olabilir. Ama bunlar münferit, Ege açıklarında ve İzmir Körfezi civarlarında her zaman beklediğimiz büyüklükteki depremler. Vatandaşlarımıza herhangi bir korku ve endişeye kapılmadan normal hayatlarına devam etmelerini söyleyebiliriz" dedi.
"ALÜVYON TABAKALAR DEPREM DALGALARINI BÜYÜTÜYOR"
İzmir'in metropol alanı bir çanak olarak düşünüldüğünde, çanağın merkezindeki alüvyon tabakasının kalınlığının 150-200 metreye kadar ulaştığını belirten Öziçer, "Alüvyon tabakalar, deprem dalgalarını büyüten, genliğini artıran, şiddetini yükselten ve binalarda hissedilme oranını artıran zeminlerdir. 40 ya da 70 kilometre uzaklıktan gelip gücü azalmaya yakın olan deprem dalgaları, alüvyon zemine ulaştığında yeniden güç kazanır. Dalgaların gücü arttığında, binalar üzerindeki sarsma ve sallama etkisi de yükselir" ifadelerini kullandı.
"100 KİLOMETRE UZAKTAKİ DEPREMİ BİLE HİSSEDEBİLİRLER"
Öziçer, "Bundan dolayı vatandaşlarımız 100 kilometre ileride meydana gelen bir depremi bile hissedebilirler. Ama zemini sağlam, kayalık, çakıllı veya sıkı zeminde olan vatandaşlarımızın evlerinde deprem dalgalarını büyütme özelliği yok. Bu nedenle deprem kayalık zeminlerdeki binalarda az, alüvyon tabakası yüksek olan zeminlerdeki binalarda çok hissediliyor" diye konuştu.
İZMİR'DE 4 İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ
Öziçer, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Konak'ın kıyı şeridindeki binaların depremde hasar görme olasılığının kayalık zeminler üzerindeki binalara göre daha yüksek olduğunu belirtti.