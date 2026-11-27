Konya'da soğuk zincir dışında tavuk satışı iddiasına bakanlıktan açıklama: Fotoğrafın tarihi ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı, Konya'da soğuk zincir dışında tavuk satıldığı iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın 2025 yılına ait olduğunu ve işletmede daha önce denetim yapılarak gerekli idari işlemlerin uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Konya'da bir markette soğuk zincir dışında tavuk satıldığı iddiasıyla sanal medyada yeniden paylaşılan fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu görüntünün geçen yıla ait olduğunu, işletmede daha önce denetim gerçekleştirildiğini ve gerekli idari işlemlerin uygulandığını bildirdi.
AYNI FOTOĞRAF BİR YIL SONRA YENİDEN PAYLAŞILDI
Bakanlığın açıklamasında, iddianın ilk olarak 23 Ekim 2025 tarihinde gündeme geldiği hatırlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü ekiplerinin 1 Kasım 2025'te işletmede denetim yaptığı ve mevzuat kapsamında gerekli idari işlemleri uyguladığı belirtildi.
Aradan bir yılı aşkın süre geçtikten sonra aynı fotoğrafın ve iddiaların, "Gıda Dedektifi" adlı sanal medya hesabından yeniden paylaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, görüntünün güncelmiş ve ilgili kurumlar herhangi bir işlem yapmamış gibi sunulduğu ifade edildi.
"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK ALGI ÇABASI"
Bakanlık açıklamasında, yaşanmış bir olayın güncelmiş gibi sunulmasına tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanmış bir olayı güncelmiş gibi sunmak, yapılan denetimleri ve uygulanan yaptırımları yok sayarak kamu kurumlarını görevlerini yerine getirmiyormuş gibi göstermek; kamuoyunda endişe, tepki ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen açık bir algı oluşturma çabasıdır.
Bilgiyi, eksik, manipülatif ve yalnızca işine gelen kısmını paylaşarak algı üretmek, 'Dedektiflik' değil; kamuoyunu yanıltmaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ile gerçeğin tarihini ve bağlamını çarpıtarak algı oluşturmak arasındaki farkı herkes bilmelidir."
HUKUKİ SÜREÇ MESAJI
Bakanlık, gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltan ve vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden paylaşımlara karşı sessiz kalınmayacağını bildirdi.
Açıklamada, kamu kurumlarını hedef gösteren paylaşımlara karşı gerekli hallerde ilgili kişiler hakkında hukuki süreçler dahil tüm yasal yollara başvurulacağı vurgulandı.