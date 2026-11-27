Ticaret Bakanlığı, Konya'da bir markette soğuk zincir dışında tavuk satıldığı iddiasıyla sanal medyada yeniden paylaşılan fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu görüntünün geçen yıla ait olduğunu, işletmede daha önce denetim gerçekleştirildiğini ve gerekli idari işlemlerin uygulandığını bildirdi.

AYNI FOTOĞRAF BİR YIL SONRA YENİDEN PAYLAŞILDI

Bakanlığın açıklamasında, iddianın ilk olarak 23 Ekim 2025 tarihinde gündeme geldiği hatırlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü ekiplerinin 1 Kasım 2025'te işletmede denetim yaptığı ve mevzuat kapsamında gerekli idari işlemleri uyguladığı belirtildi.

Aradan bir yılı aşkın süre geçtikten sonra aynı fotoğrafın ve iddiaların, "Gıda Dedektifi" adlı sanal medya hesabından yeniden paylaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, görüntünün güncelmiş ve ilgili kurumlar herhangi bir işlem yapmamış gibi sunulduğu ifade edildi.