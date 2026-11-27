Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, A Haber'in canlı yayınında kentte yaklaşık 2,5 yıldır yürütülen belediye çalışmalarını anlattı. Sosyal tesislerden kentsel dönüşüme, eğitimden kültür ve çevre yatırımlarına kadar hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Köksal, Afyonkarahisar'ın geleceğine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların kente sağladığı hibe ve desteklere de dikkat çeken Köksal, devam eden projelerin detaylarını paylaştı.

SOSYAL TESİSLER VE TARİHİ BİLİNÇ PROJELERİ

Afyonkarahisar'da Zafer 03 sosyal tesisinin önünde gerçekleşen A Haber canlı yayınında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2,5 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Tüm çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye ve bu şehri hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal tesislerin sayısını artırarak semtlere yaydıklarını belirten Köksal, Zafer 03 ve Anıt Kafe'deki sosyal tesislerde vatandaşların kaliteli ve hijyenik gıdalara uygun fiyatlarla ulaştığını, Kurtuluş Caddesi'ndeki Emekliler Lokali'nde ise emeklilerin 2 liradan çay içmeye devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Zafer Restoran'da ailelerin, kadınların ve gençlerin vakit geçirebildiğini belirten Köksal, Kurtuluş Caddesi'nde eski müzenin bulunduğu yerde açtıkları Zafer Çocuk Dünyası hakkında, "Geçmişten günümüze bütün oyuncakları çocuklarımıza orada anlatıyoruz. Tarihimizi anlatıyoruz. Çocuklarımızın milli bilincinin gelişmesi için İstiklal Savaşımızı, bu toprakların nasıl kazanıldığını onlara teknolojik sunumlarla anlatmaya çalışıyoruz" sözleriyle aktardı.



DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Afyonkarahisar'ın bir deprem şehri olduğunu vurgulayan Başkan Köksal, şehri afetlere dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "2008 yılından bu yana yapılmayan jeolojik zemin etüdü çalışmamızı tamamladık. Yaklaşık 24 bin hektarlık alanda jeolojik zemin etütümüzü İlbank'la ve Çevre, Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle çok şükür tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı. Kentte 13 yıldır yapılması gereken kentsel dönüşüm için göreve geldikten sonra Kentsel Dönüşüm Birimi ve Ofisi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Köksal, hak sahipleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İmaret ve Mısri bölgesi olmak üzere iki ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah etap etap ayırarak 2027 yılında orada da ilk kazmayı atmış olacağız" şeklinde konuştu.



İSMET ATİLLA KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI

Seçim vaadi olan kültür merkezinin temelinin atıldığını hatırlatan Köksal, projenin belediye tarihindeki en büyük proje olduğunu belirterek, "İsmet Atilla Kültür Merkezimiz de inşallah en geç 2028 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Konservatuar ve devlet tiyatrolarının orada gösteri yapabileceği iki ayrı binadan oluşan belediyemizin bugüne kadar tarihindeki en büyük proje olarak inşallah Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hizmet edecek" ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları ve çevre için de projeler yürüttüklerini dile getiren Köksal, yemek artıklarından mama üreten mama fabrikasını açtıklarını ve donanımlı bir hastanenin de yer aldığı Patiköy Yaşam Merkezi'ni yaz döneminde hizmete sunduklarını belirtti. Parkları yenileyerek yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını ifade eden Köksal, Bülent Ecevit Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıklarını, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki atıl durumdaki Nuri Demirayak Parkı'nı ise düzenleyerek sosyal tesisle birlikte mahalle halkının kullanımına sunduklarını aktardı.