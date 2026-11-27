Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan A Haber'de açıkladı: Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a ayrı bir önem veriyor
Mayıs ayında CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kent Meydanı'nda A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayın konuğu oldu. A Haber yayınında soruları yanıtlayan Başkan Köksal, kentte yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdükleri sosyal tesislerden kentsel dönüşüme, eğitim ve sosyal yardımlardan kültür ve ulaşım projelerine kadar devam eden çalışmaları aktarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların Afyonkarahisar'a sağladığı hibe ve desteklere dikkat çekti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, A Haber'in canlı yayınında kentte yaklaşık 2,5 yıldır yürütülen belediye çalışmalarını anlattı. Sosyal tesislerden kentsel dönüşüme, eğitimden kültür ve çevre yatırımlarına kadar hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Köksal, Afyonkarahisar'ın geleceğine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların kente sağladığı hibe ve desteklere de dikkat çeken Köksal, devam eden projelerin detaylarını paylaştı.
SOSYAL TESİSLER VE TARİHİ BİLİNÇ PROJELERİ
Afyonkarahisar'da Zafer 03 sosyal tesisinin önünde gerçekleşen A Haber canlı yayınında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2,5 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Tüm çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye ve bu şehri hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal tesislerin sayısını artırarak semtlere yaydıklarını belirten Köksal, Zafer 03 ve Anıt Kafe'deki sosyal tesislerde vatandaşların kaliteli ve hijyenik gıdalara uygun fiyatlarla ulaştığını, Kurtuluş Caddesi'ndeki Emekliler Lokali'nde ise emeklilerin 2 liradan çay içmeye devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Zafer Restoran'da ailelerin, kadınların ve gençlerin vakit geçirebildiğini belirten Köksal, Kurtuluş Caddesi'nde eski müzenin bulunduğu yerde açtıkları Zafer Çocuk Dünyası hakkında, "Geçmişten günümüze bütün oyuncakları çocuklarımıza orada anlatıyoruz. Tarihimizi anlatıyoruz. Çocuklarımızın milli bilincinin gelişmesi için İstiklal Savaşımızı, bu toprakların nasıl kazanıldığını onlara teknolojik sunumlarla anlatmaya çalışıyoruz" sözleriyle aktardı.
DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Afyonkarahisar'ın bir deprem şehri olduğunu vurgulayan Başkan Köksal, şehri afetlere dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "2008 yılından bu yana yapılmayan jeolojik zemin etüdü çalışmamızı tamamladık. Yaklaşık 24 bin hektarlık alanda jeolojik zemin etütümüzü İlbank'la ve Çevre, Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle çok şükür tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı. Kentte 13 yıldır yapılması gereken kentsel dönüşüm için göreve geldikten sonra Kentsel Dönüşüm Birimi ve Ofisi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Köksal, hak sahipleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İmaret ve Mısri bölgesi olmak üzere iki ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah etap etap ayırarak 2027 yılında orada da ilk kazmayı atmış olacağız" şeklinde konuştu.
İSMET ATİLLA KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI
Seçim vaadi olan kültür merkezinin temelinin atıldığını hatırlatan Köksal, projenin belediye tarihindeki en büyük proje olduğunu belirterek, "İsmet Atilla Kültür Merkezimiz de inşallah en geç 2028 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Konservatuar ve devlet tiyatrolarının orada gösteri yapabileceği iki ayrı binadan oluşan belediyemizin bugüne kadar tarihindeki en büyük proje olarak inşallah Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hizmet edecek" ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları ve çevre için de projeler yürüttüklerini dile getiren Köksal, yemek artıklarından mama üreten mama fabrikasını açtıklarını ve donanımlı bir hastanenin de yer aldığı Patiköy Yaşam Merkezi'ni yaz döneminde hizmete sunduklarını belirtti. Parkları yenileyerek yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını ifade eden Köksal, Bülent Ecevit Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıklarını, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki atıl durumdaki Nuri Demirayak Parkı'nı ise düzenleyerek sosyal tesisle birlikte mahalle halkının kullanımına sunduklarını aktardı.
EĞİTİM, KADIN VE SOSYAL DESTEK PROJELERİ
Semtlerdeki Bilge Evleri'nin sayısını artırdıklarını belirten Köksal, önümüzdeki haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Bilge Evi'ni ve bir hayırseverin desteğiyle inşa edilen Otizm Merkezi'ni hizmete açacaklarını söyledi. Bilge Evleri'nde kadınlara hobi ve meslek edindirme kursları verdiklerini, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz LGS kursları düzenlediklerini aktaran Köksal, "Geçen yıl Bilge Evlerimizden 50'nin üzerinde çocuğumuz güzel liselere, istedikleri bölümlere yerleştiler" sözleriyle aktardı. Gençlerin YKS sınav ücretlerini karşılamaya devam ettiklerini ve 2027 yılında da karşılayacaklarını vurgulayan Köksal, belediyecilik anlayışına ilişkin olarak, "Belediyecilik sadece altyapı yapmak, yol yapmak, bina dikmek değil insana dokunmaktır" ifadelerini kullandı. Az ileride yer alan glutensiz büfede çölyak hastalarına maliyetine ürün sunulduğunu belirten Köksal, Zafer Kart ısınma ve kırtasiye yardımlarının sürdüğünü, Kent Konseyi ile hayata geçirilen Emekli Avantaj Kartı ile emeklilerin yerel esnaftan yüzde 5'ten yüzde 40'a varan indirimlerle alışveriş yapabildiğini ve Yaşlılara Destek (YADES) projesinin de onaylandığını bildirdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ AFYONKARAHİSAR'A AYRI BİR ÖNEM VERİYOR"
Canlı yayın sırasında vatandaşların teşekkür ve desteklerini ilettiği Başkan Köksal, hizmetleri yürütürken devletin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her ay Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldiklerini belirten Köksal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'a ayrı bir önem veriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın her toplantıda Afyonkarahisar'ı sorduğunu ve talepler noktasında destek verdiğini dile getiren Köksal, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun destekleriyle, onun liderliğiyle Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmeye biz zaten Cumhurbaşkanımıza söz verdik" sözleriyle aktardı.
YOL İÇİN 75 MİLYON TL'LİK HİBE VE BAKANLIK DESTEKLERİ
Merkezi yönetimden alınan hibe ve proje desteklerini tek tek sıralayan Başkan Köksal, altyapısı yenilenen semtlerde asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe'den Cumhurbaşkanımız 75 milyon lira Afyonkarahisar'a yol ve asfalt yapımında kullanılmak üzere hibe desteğinde bulundu. İnşallah önümüzdeki yıl Afyonkarahisar'a attığımız asfaltı iki katına çıkaracağız bu destekler sayesinde" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik Bakanlığı'ndan da çeşitli hibeler aldıklarını aktaran Köksal, 26 binanın sokak sağlıklaştırması projesinin ihale aşamasında olduğunu, 2 adet bisiklet yolunun bakanlık hibesiyle yapıldığını, çöp konteynerleri alımı için 5 milyon liralık hibe ve 3 adet çöp kamyonu desteği alındığını söyledi.
TELEFERİK VE ELEKTRİKLİ RAYSIZ TRAMVAY PROJELERİ
Afyonkarahisar'ın ulaşım ve turizm projelerine de değinen Köksal, UNESCO tarafından daha önce durdurulan Teleferik Projesi için olumlu raporlar neticesinde onay çıktığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Elektrikli raysız tramvay projesinde ise ihale aşamasına gelindiğini açıklayan Köksal, "İnşallah Uzun Çarşı'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar giden hatta bir elektrikli raysız tramvay projemizi de Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, bakanlığımızın katkılarıyla inşallah hayata geçirmiş olacağız" dedi. Yayının sonunda Afyonkarahisar'a yönelik desteklere teşekkür eden Köksal, "Afyonkarahisar'a desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve Afyonkarahisar'dan elini hiçbir zaman çekmeyen, buraya ayrıca özel önem gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bakanlarımıza bize vermiş oldukları desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.