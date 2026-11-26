Kan donduran olay, geçen yıl 26 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, yengesi Aygül Çınar ile onun annesi Türkan Söylemez'i silahla vurarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan Türkan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Aygül Çınar da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Şafak vakti Özel Harekât ve dron desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, Ömer Can Çınar ile kendisine saklanması için yardım ettikleri belirlenen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelinin olayda kullandığı silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklanırken, S.T. ve Ö.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kadını öldüren sanıktan mahkemede dikkat çeken sözler (Foto: DHA)

Ömer Can Çınar hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Can Çınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ile hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Türkan Söylemez'in kardeşi Metin Söylemez, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediğini belirterek, "Olaydan sonra yurt dışına kaçma girişiminde bulundu. Sanıkla bağlantılı kişilerin tespit edilmesini istiyoruz. Kendisine kısa sürede silah ve sahte kimlik desteği verilmiştir. Sanık, ablamı ve yeğenimi tehdit etmiş. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Çınar ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.