Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, yasaların yurt dışındaki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına izin verdiğini ancak henüz bu sisteme geçilmediğini belirterek bu konuda adım atma niyetinde olduklarını söyledi.

YSK Başkanı Serdar Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz olduğunu ancak asıl önemli olanın insan unsuru olduğunu ifade etti. Antalya'da 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen forumda elektronik oylama konusunun konuşulduğunu, dünyada çok çeşitli elektronik oy sistemi bulunduğunu dile getiren Mutta, "Bir taraftan tamamen elektronik oy, e-posta sistemi dediğimiz sistemle kullanılan oylar var. Diğer tarafta bizim Türkiye'deki e-Devlet sistemi, yani elektronik imzayla veya şifrelerle girilen sistemlerle kullanılan oylar var. Rusya örneği gibi." dedi.

YSK Başkanı Serdar Mutta, yurt dışındaki seçmenler için elektronik oy sistemine geçiş hazırlıklarının gündemde olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) Mutta, elektronik oy sisteminin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Malumunuz, bizim ülkemizin de gündeminde bu husus var. Yurt içinde elektronik oy kullanmaya yasamız müsaade etmiyor. Yurt dışı seçmenlerimizin elektronik oy kullanmasına yasamız müsaade etmekle birlikte henüz elektronik oy sistemine geçmiş bir sistemimiz yok. Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Ancak henüz bu konuda alınmış bir kararımız yok. Öncelikle Türk kamuoyuyla bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor."