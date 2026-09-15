YSK personel alımında dikkat çeken KPSS detayı! Puanı olmayan da başvurabilecek
YSK, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli için ilan yayımladı. PostgreSQL, Java, siber güvenlik, ağ ve sistem alanlarında açılan kadrolarda deneyim şartı 3 ila 7 yıl arasında değişiyor. Başvurular 18 Eylül'de başlayıp 29 Eylül'de sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), bilişim alanında deneyimli personel istihdam etmek için yeni bir alım ilanı yayımladı. Merkez teşkilatında görevlendirilecek 6 sözleşmeli bilişim personeli için başvurular alınacak. İlanda yalnızca kadro sayısı değil, adayların sahip olması gereken teknik bilgi ve mesleki deneyim de ayrıntılı şekilde sıralandı.
YSK HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
YSK'nın ilanında 6 farklı pozisyon bulunuyor. Her unvan için bir kişilik kontenjan ayrıldı.
Her pozisyon için 10 adayın sözlü sınava çağrılması planlanıyor. Böylece 6 kişilik kadro için değerlendirme aşamasında pozisyonlara göre ayrı aday listeleri oluşturulacak.
EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ KADRODA?
İlanda en yüksek ücret tavanı PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri için belirlendi. Bu pozisyon için aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılabilecek. 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 dönemi için esas alınan aylık brüt sözleşme ücret tavanı 76.873,55 TL olarak gösteriliyor. Bu rakamın 4 katı ise 307.494,20 TL ediyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. İlanda belirtilen rakam, ödenecek kesin maaş anlamına gelmiyor. YSK Başkanlığı, sözleşme ücretini belirtilen tavanı aşmamak üzere belirleyebilecek. Ayrıca sözleşme ücreti dışında farklı bir ad altında ek ödeme yapılmayacağı belirtiliyor.