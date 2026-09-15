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YSK personel alımında dikkat çeken KPSS detayı! Puanı olmayan da başvurabilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YSK personel alımında dikkat çeken KPSS detayı! Puanı olmayan da başvurabilecek

YSK, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli için ilan yayımladı. PostgreSQL, Java, siber güvenlik, ağ ve sistem alanlarında açılan kadrolarda deneyim şartı 3 ila 7 yıl arasında değişiyor. Başvurular 18 Eylül'de başlayıp 29 Eylül'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), bilişim alanında deneyimli personel istihdam etmek için yeni bir alım ilanı yayımladı. Merkez teşkilatında görevlendirilecek 6 sözleşmeli bilişim personeli için başvurular alınacak. İlanda yalnızca kadro sayısı değil, adayların sahip olması gereken teknik bilgi ve mesleki deneyim de ayrıntılı şekilde sıralandı.

YSK, farklı uzmanlık alanlarında görev yapacak 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (A Haber Grafik Ekibi)YSK, farklı uzmanlık alanlarında görev yapacak 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (A Haber Grafik Ekibi)

YSK HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

YSK'nın ilanında 6 farklı pozisyon bulunuyor. Her unvan için bir kişilik kontenjan ayrıldı.

Pozisyon
Kontenjan
Deneyim
Ücret tavanı
PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri
1
7 yıl
4 kata kadar
Kıdemli Java Yazılım Uzmanı
1
5 yıl
3 kata kadar
Kıdemli PostgreSQL Veritabanı Uzmanı
1
5 yıl
3 kata kadar
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
1
5 yıl
3 kata kadar
Ağ Uzmanı
1
3 yıl
2 kata kadar
Sistem Uzmanı
1
3 yıl
2 kata kadar

Her pozisyon için 10 adayın sözlü sınava çağrılması planlanıyor. Böylece 6 kişilik kadro için değerlendirme aşamasında pozisyonlara göre ayrı aday listeleri oluşturulacak.

PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri kadrosunda 7 yıllık deneyim şartı bulunuyor.PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri kadrosunda 7 yıllık deneyim şartı bulunuyor.

EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ KADRODA?

İlanda en yüksek ücret tavanı PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri için belirlendi. Bu pozisyon için aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılabilecek. 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 dönemi için esas alınan aylık brüt sözleşme ücret tavanı 76.873,55 TL olarak gösteriliyor. Bu rakamın 4 katı ise 307.494,20 TL ediyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. İlanda belirtilen rakam, ödenecek kesin maaş anlamına gelmiyor. YSK Başkanlığı, sözleşme ücretini belirtilen tavanı aşmamak üzere belirleyebilecek. Ayrıca sözleşme ücreti dışında farklı bir ad altında ek ödeme yapılmayacağı belirtiliyor.

Java, PostgreSQL ve siber güvenlik alanlarında 5 yıllık deneyim şartı aranıyor.Java, PostgreSQL ve siber güvenlik alanlarında 5 yıllık deneyim şartı aranıyor.

TEKNİK KADROLARDA DENEYİM VE UZMANLIK ŞARTI

İlan kapsamında PostgreSQL, Java, siber güvenlik, ağ ve sistem alanlarında uzman personel aranıyor. Pozisyonlara göre deneyim şartı 3 ila 7 yıl arasında değişiyor.

  • PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri: En az 7 yıl genel deneyim, ayrıca PostgreSQL alanında 5 yıl deneyim. Kurulum, yedekleme, replikasyon, performans ve güvenlik konularına hakimiyet aranıyor.
  • Kıdemli Java Yazılım Uzmanı: En az 5 yıl deneyim. Java, Spring, REST, SOAP, Git, Kafka ve mikroservis teknolojileri öne çıkıyor.
  • Kıdemli PostgreSQL Veritabanı Uzmanı: En az 5 yıl deneyim. Veritabanı yönetimi, performans, yedekleme, replikasyon ve veri aktarımı konularında uzmanlık bekleniyor.
  • Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı: En az 5 yıl deneyim. Firewall, WAF, IDS/IPS, VPN, SIEM, DLP ve ağ güvenliği alanlarında bilgi şartı bulunuyor.
  • Ağ Uzmanı: En az 3 yıl deneyim. Cisco, LAN/WAN, TCP/IP, IPv4/IPv6 ve ağ güvenliği konularında uzmanlık aranıyor.
  • Sistem Uzmanı: En az 3 yıl deneyim. Windows Server, Linux/Unix, sanallaştırma, Active Directory, DNS, DHCP ve sistem yönetimi bilgisi gerekiyor.

YSK’nın ilanında PostgreSQL, Java, siber güvenlik, ağ ve sistem kadroları yer alıyor.YSK’nın ilanında PostgreSQL, Java, siber güvenlik, ağ ve sistem kadroları yer alıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

YSK'nın genel şartları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak bulunuyor. Adayların ayrıca dört yıllık lisans eğitimi veren belirli mühendislik ve bilişim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Kapsama giren bölümler arasında başta;

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği

olmak üzere ilgili mühendislik programları bulunuyor. Bunun yanında dört yıllık eğitim veren bazı diğer mühendislik bölümleri ile fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji alanındaki bölümlerinden, ayrıca İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden mezun olanlar da ilandaki şartları karşılamaları halinde başvurabilecek.

KPSS ve yabancı dil puanları, sözlü sınava çağrılacak adayların sıralamasında dikkate alınacak.KPSS ve yabancı dil puanları, sözlü sınava çağrılacak adayların sıralamasında dikkate alınacak.

KPSS PUANI OLMAYAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Sözlü sınava çağrılacak adayların sıralaması yapılırken 2024 veya 2025 KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 30'u dikkate alınacak. Burada önemli bir uygulama var.

KPSS puanı bulunmayan veya sonuç belgesini sunmayan adayların KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek.

Yabancı dil puanı bulunmayan adayların yabancı dil puanı ise 0 olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla başvuru sürecinde KPSS puanının bulunmaması, ilandaki diğer koşullar karşılandığı takdirde doğrudan başvuru engeli olarak uygulanmıyor.

Başvurular 18 Eylül’de başlayacak ve 29 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.Başvurular 18 Eylül’de başlayacak ve 29 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK'nın sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 18 Eylül 2026 saat 10.00'da başlayacak. Adaylar başvurularını 29 Eylül 2026 saat 23.59.59'a kadar tamamlayabilecek.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Adayların e-Devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetine veya Kariyer Kapısı platformuna giriş yapması gerekiyor.

#YSK Personel Alımı
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