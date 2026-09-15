Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), bilişim alanında deneyimli personel istihdam etmek için yeni bir alım ilanı yayımladı. Merkez teşkilatında görevlendirilecek 6 sözleşmeli bilişim personeli için başvurular alınacak. İlanda yalnızca kadro sayısı değil, adayların sahip olması gereken teknik bilgi ve mesleki deneyim de ayrıntılı şekilde sıralandı.

Her pozisyon için 10 adayın sözlü sınava çağrılması planlanıyor. Böylece 6 kişilik kadro için değerlendirme aşamasında pozisyonlara göre ayrı aday listeleri oluşturulacak.

YSK'nın ilanında 6 farklı pozisyon bulunuyor. Her unvan için bir kişilik kontenjan ayrıldı.

PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri kadrosunda 7 yıllık deneyim şartı bulunuyor.

EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ KADRODA?

İlanda en yüksek ücret tavanı PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri için belirlendi. Bu pozisyon için aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar ödeme yapılabilecek. 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 dönemi için esas alınan aylık brüt sözleşme ücret tavanı 76.873,55 TL olarak gösteriliyor. Bu rakamın 4 katı ise 307.494,20 TL ediyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. İlanda belirtilen rakam, ödenecek kesin maaş anlamına gelmiyor. YSK Başkanlığı, sözleşme ücretini belirtilen tavanı aşmamak üzere belirleyebilecek. Ayrıca sözleşme ücreti dışında farklı bir ad altında ek ödeme yapılmayacağı belirtiliyor.