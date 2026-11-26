Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin güncel rakamları açıkladı. Kurum, 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını, deprem bölgesinde ise 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde bin 71 konutun tamamlandığını açıkladı. Kurum, ilk konutların aralık ayı itibarıyla 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan Bütçe Komusyonu'nda konuşuyor.

Kurum'un açıklamalarından satır başarı..

"Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ'mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi'yle yeni bir zirveye taşıyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.

BİN 71 KİRALIK KONUTU TAMAMLADIK

Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz 1. sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.

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