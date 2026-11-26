Resmî Gazete'de yer alan karara göre, Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı "nöbet ücretinin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi" kapsamındaki bir davada, ilgili yasal düzenlemeyi içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ifadesinin iptali için AYM'ye başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının nöbet ücretine ilişkin 6 saatlik kesintisiz çalışma şartını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Başvuruda, sağlık personelinin normal çalışma saatleri dışında tutacağı nöbetler için ücret ödenmesinin, nöbetin kesintisiz olarak en az 6 saat sürmesi şartına bağlandığı, bu sürenin altında tutulan nöbetler için ücret ödenmesinin mümkün olmadığı, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu ilgili kanunda yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ibaresini oy birliğiyle iptal etti.

KARARIN GEREKÇESİ

AYM'nin kararında, sağlık kuruluşlarında normal, acil veya branş nöbeti kapsamında yürütülen çalışmanın her bir saati için ücret ödenebilmesinin, anılan nöbetlerin kesintisiz olarak 6 saat veya üzerinde sürmesi şartına bağlandığı belirtildi.