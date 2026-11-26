Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kulak ve omzundan yaralanan Filiz Yeşilyurt, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı.

(Foto: DHA)

İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla kendisini göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt ise götürüldüğü Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.