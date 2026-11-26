Bursa'da okul önünde dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp yaşamına son verdi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çocuğunu okuldan almaya gelen 34 yaşındaki Filiz Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından aynı silahla kendisini yaralayan 40 yaşındaki Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini okul önünde silahla vurarak öldüren Taksim Yeşilyurt (40), olayın ardından yaşamına son verdi. Filiz Yeşilyurt (34) ve Taksim Yeşilyurt, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kulak ve omzundan yaralanan Filiz Yeşilyurt, kanlar içinde yere yığıldı.
İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla kendisini göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt ise götürüldüğü Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.