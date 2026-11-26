Karadeniz'de vurulan Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği yeniden açıldı
İHA saldırısına uğradıktan sonra Giresun açıklarına sürüklenen Rus bayraklı "Fortis" isimli kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere hareket eden Rus bayraklı "Fortis" isimli kuru yük gemisi, ekim ayında Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayarak hasar gördü.
10 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Saldırının ardından 3 bin 300 tonluk geminin 10 mürettebatı tahliye edildi. Giresun açıklarına sürüklenen gemi, Keşap kıyılarına alınarak kurtarma ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Marinsal 3 isimli römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na getirilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 9 ve Mehmetçik römorkörleri eşliğinde Boğaz'dan geçirildi.
Geminin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden açıldı.
ALİAĞA'DA SÖKÜLECEK
Gemide yapılan incelemelerin ardından hurdaya ayrılmasına karar verildiği ve Aliağa tersanelerine götürüldükten sonra söküm işleminin gerçekleştirileceği öğrenildi.
İHA saldırısı ve ardından çıkan yangında hasar gören geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla havadan görüntülendi.