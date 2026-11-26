İstanbul Eyüpsultan'da otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen iş hanı sahibi Ferhat Yamen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla saldırganın Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. Silahla birlikte yakalanan şüpheli, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Halil F.'nin ifadesinde, "Bana telefonda küfür etmişti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü otomobilin içinde onu görünce anlık bir kararla olayı gerçekleştirdim" dedi.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 boş kovan bulundu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırı anı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu tespit etti. Halil F., cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı.

İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Halil F.'nin ifadesinde, "Bana telefonda küfür etmişti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü otomobilin içinde onu görünce anlık bir kararla olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, olayın nedeni olarak gösterilen alacak verecek meselesinde Halil F.'nin doğrudan taraf olmadığı, anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı sırada ikili arasında küfürleşme yaşandığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Halil F., adliyeye sevk edildi.