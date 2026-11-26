AYM'de kritik karar günü: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu görüşülecek! 2 farklı senaryo masada
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmek üzere bugün saat 10.00'da toplandı. Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesinin katılacağı kritik toplantıda, iki farklı ihtimalin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı başvuruyu bugün (26 Kasım) gerçekleştirilen toplantıda gündemine aldı. Mahkeme, İmamoğlu'nun tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiasını karara bağlayacak.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusunun saat 10.00'da görüşülmeye başlandığı ve Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesi tarafından gündemin ilk sırasında değerlendirileceği belirtiliyor.
KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bireysel başvuru sürecine ilişkin bugün Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuyla ilgili yüksek olasılıkla bir karar çıkması bekleniyor.
MASADA İKİ SENARYO VAR: RET Mİ, HAK İHLALİ Mİ?
Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iki farklı ihtimalin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Başvurunun reddedilmesi durumunda mevcut hukuki süreçte herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilirken, hak ihlali kararı verilmesi halinde ise Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı hükmü göz önünde bulundurulacak.