AYM'de gündem: İmamoğlu (Foto: AA)

MASADA İKİ SENARYO VAR: RET Mİ, HAK İHLALİ Mİ?

Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iki farklı ihtimalin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Başvurunun reddedilmesi durumunda mevcut hukuki süreçte herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilirken, hak ihlali kararı verilmesi halinde ise Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı hükmü göz önünde bulundurulacak.