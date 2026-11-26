VEFAT HABERİ DUYURULDU İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Açıklamada, merhum Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet; başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUR'AN-I KERİM HOCASIYDI Ali Kemal Hut'un kamuoyunda tanınmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan geçmişi önemli yer tuttu. Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Başkan Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti. Ziyaret, Erdoğan'ın yıllar önce ders aldığı hocasıyla yeniden buluşması nedeniyle dikkat çekmişti.