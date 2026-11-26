Başkan Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut vefat etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut vefat etti. Hut'un vefatını İsmailağa Camii, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut hayatını kaybetti. Hut'un vefatını İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.
VEFAT HABERİ DUYURULDU
İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.
TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI
Açıklamada, merhum Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet; başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUR'AN-I KERİM HOCASIYDI
Ali Kemal Hut'un kamuoyunda tanınmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan geçmişi önemli yer tuttu. Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Başkan Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti. Ziyaret, Erdoğan'ın yıllar önce ders aldığı hocasıyla yeniden buluşması nedeniyle dikkat çekmişti.
1934 YILINDA RİZE'DE DÜNYAYA GELDİ
1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde, eski adıyla Aron'da dünyaya gelen Ali Kemal Hut, küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimine başladı. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra dinî ilimler ve kıraat alanında kendisini geliştirdi. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii ve Piyale Paşa Camii gibi camilerde görev yapan Hut, meslek hayatının önemli bir bölümünü Kasımpaşa'da geçirdi. Kasımpaşa Camii Kebir'de yaklaşık 25 yıl görev yapan Hut, burada Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler alanında çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 1984 yılında emekliye ayrılan Hut, emekliliğinin ardından da eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde hafızlık ve dinî eğitim çalışmalarına katkı sağladı.