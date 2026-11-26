Eskişehir 'de, önceki gün eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopterin, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askere, dün Ankara Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Şehitler, bugün Eskişehir'de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek. Şehitlerden geriye ise hüzünlü hikayeleri kaldı.

AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARDI

Düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerden Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, görev yaptığı Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde düşen helikopter ya da uçak olursa, arama kurtarma ekiplerini koordine ediyordu. Çöl, bir önceki görev yeri Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu'nun komutanı olarak Sinop'taki sel, Hatay Depremi, Karadeniz'de gemi batığı gibi pek çok kurtarma operasyonuna katıldı.