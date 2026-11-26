Eskişehir'de şehit olan 5 askerden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı: Yüzlerce can kurtaran komutandan 3 aylık bebeğe...
Eskişehir'de gece eğitimi sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 5 kahraman askerden geriye hüzünlü hikayeleri kaldı. Afetlerde yüzlerce hayat kurtaran filo komutanından henüz 3 aylık bebeği olan astsubaya, yeni evli çavuştan acı haberi Öğretmenler Günü'nde alan eşe kadar Türkiye'yi yasa boğan detaylar ortaya çıktı.
Eskişehir'de, önceki gün eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopterin, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askere, dün Ankara Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Şehitler, bugün Eskişehir'de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek. Şehitlerden geriye ise hüzünlü hikayeleri kaldı.
AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARDI
Düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerden Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, görev yaptığı Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde düşen helikopter ya da uçak olursa, arama kurtarma ekiplerini koordine ediyordu. Çöl, bir önceki görev yeri Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu'nun komutanı olarak Sinop'taki sel, Hatay Depremi, Karadeniz'de gemi batığı gibi pek çok kurtarma operasyonuna katıldı.
Önceki gün ise 3 ayda bir zorunlu olan harekat hazırlığı kapsamında gece görüş gözlüğü eğitimi için ekibiyle birlikte havalanmıştı. Öğretmen eşi acı haberi, Öğretmenler Günü'nde aldı. Helikopterin ters bulunması ise vertigo şüphesini gündeme getirdi.