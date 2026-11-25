HSK mazeret kararnamesini yayımladı! 957 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesini yayımladı. Kararnameyle adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. İstanbul, İzmir, Manisa ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu birçok ilde başsavcılıklara yeni atamalar yapıldı. İşte kararnameyle görev yerleri değişen başsavcılar ve yeni görevleri...