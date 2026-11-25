Yeni Parti Genel Başkanı Özel, yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti (Foto: DHA)

14 ÜYE POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN SORUMLU OLACAK

Özgür Özel tarafından belirlenen 28 kişilik MYK, idari görevler ve politika kurulları olmak üzere 2 ayrı yapı üzerine oluşturuldu. Kurulda 14 üye partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütürken, 14 üye politika geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak.

Yeni Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Parti Meclisi; Parti Yasama Grubu, Parti Örgütü Grubu ve Politika Geliştirme Grubu olmak üzere 3 sütun üzerine inşa edilmişti. Bu yapılanmayla uyumlu olarak Merkez Yönetim Kurulu da İdari Görevler ve Politika Kurulları olmak üzere 2 sütun üzerine yapılandırıldı. Kurulun 14 üyesi partimizin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütmek, diğer 14 üyesi ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu politikaları geliştirmek üzere görevlendirildi. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk alanlarına ilişkin çalışmaları Parti Meclisi üyeleri arasından oluşturacakları çalışma ekipleriyle birlikte yürütecek. Böylece her görev alanında takım çalışması esas alınacak. Parti Meclisinin sahip olduğu bilgi ve yetkinlik, hem partimizin yönetim kapasitesine hem de Türkiye'yi yönetme vizyonuna taşınacak. Politika Kurullarının eşgüdümü, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından sağlanacak. Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının koordinasyonunda Saha Çalışmaları Kurulu oluşturulacak. Kurul; Mahalle Meclisleri, İlçe Meclisleri ve İl Meclislerinin çalışmalarını koordine edecek; gönüllülerin örgütlenmesinde ve saha faaliyetlerine etkin katılımında faaliyet gösterecek. Parti Meclisi üyesi emekli Büyükelçi Ömer Önhon da partimizin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerinden sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapacak."

6 İSİM YENİDEN MYK'DA

Yeni Parti'nin kurucu MYK'sında görev yapan Yunus Emre, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Zeynel Emre ve Aylin Yaman yeni dönemde de MYK'da görevlendirildi. Özel'in daha önceki MYK'larında yer almayan Salih Uzun, Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say ilk kez MYK üyeliğine getirildi.

MYK TECRÜBESİNE SAHİP 13 İSİM

Özel'in önceki MYK'larında görev alan Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Burhanettin Bulut, Serkan Özcan, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Yavuzyılmaz da yeni kurulda yer aldı.

ETİK KURULU OLUŞTURULDU

Yeni yapılanmada bağımsız bir organ olarak Etik Kurul'un da yer alacağı bildirildi. Açıklamaya göre Etik Kurul, parti üyelerinin dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve ilkelerine bağlılığını gözetecek; etik ilkelerin uygulanmasını izleyecek.

28 KİŞİLİK MYK LİSTESİ VE GÖREVLERİ

İdari Görevler

1. Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

2. Salih Uzun - Parti Sözcüsü

3. Ensar Aytekin - Yurt İçi Örgütler

4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Yurt Dışı Örgütler

5. Özgür Karabat - İdari ve Mali İşler

6. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Hukuk İşleri

7. Yaşar Tüzün - Yerel Yönetimler

8. Burhanettin Bulut - Medya ve Kurumsal İletişim

9. Aylin Yaman - Halkla İlişkiler

10. Engin Özkoç - Siyasi Partilerle İlişkiler

11. İlhan Cihaner - Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler

12. Gökçe Gökçen - Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler

13. Hikmet Erbilgin - Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi

14. Yunus Emre - Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu

Politika Kurulları

15. Zeynel Emre - Adalet Politikaları

16. Serkan Özcan - Hazine ve Maliye Politikaları

17. Öner Güncavdı - Kalkınma Politikaları

18. Mitat Çelikpala - Dış Politika

19. Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Politikaları

20. Murat Bakan - İç Güvenlik Politikaları

21. Suat Özçağdaş - Eğitim Politikaları

22. Kayıhan Pala - Sağlık Politikaları

23. Sencer Solakoğlu - Gıda ve Tarım Politikaları

24. Cem Say - Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları

25. Aylin Nazlıaka - Sosyal Politikalar

26. Sezgin Tanrıkulu - İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları

27. Gamze Taşcıer - Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları

28. Deniz Yavuzyılmaz - Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları