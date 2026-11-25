Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte Yeni Parti'nin MYK üyeleri...
Yeni Parti'de 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Kurucu MYK'da görev alan 6 isim ile Özgür Özel'in önceki dönem MYK'larında görev yapan 13 isim yeni MYK'da yer aldı. Bu kapsamda MYK'da, Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke getirilirken İzmir Milletvekili Salih Uzun, Parti Sözcüsü oldu. İşte 28 kişilik üye listesi...
Yeni Parti'de Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni MYK belirlendi. Parti kuruluşunda 9 kişi olan MYK üye sayısı yeni dönemde 28'e çıkarıldı.
14 ÜYE POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN SORUMLU OLACAK
Özgür Özel tarafından belirlenen 28 kişilik MYK, idari görevler ve politika kurulları olmak üzere 2 ayrı yapı üzerine oluşturuldu. Kurulda 14 üye partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütürken, 14 üye politika geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak.
Yeni Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Parti Meclisi; Parti Yasama Grubu, Parti Örgütü Grubu ve Politika Geliştirme Grubu olmak üzere 3 sütun üzerine inşa edilmişti. Bu yapılanmayla uyumlu olarak Merkez Yönetim Kurulu da İdari Görevler ve Politika Kurulları olmak üzere 2 sütun üzerine yapılandırıldı. Kurulun 14 üyesi partimizin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütmek, diğer 14 üyesi ise ülkemizin ihtiyaç duyduğu politikaları geliştirmek üzere görevlendirildi. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk alanlarına ilişkin çalışmaları Parti Meclisi üyeleri arasından oluşturacakları çalışma ekipleriyle birlikte yürütecek. Böylece her görev alanında takım çalışması esas alınacak. Parti Meclisinin sahip olduğu bilgi ve yetkinlik, hem partimizin yönetim kapasitesine hem de Türkiye'yi yönetme vizyonuna taşınacak. Politika Kurullarının eşgüdümü, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından sağlanacak. Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının koordinasyonunda Saha Çalışmaları Kurulu oluşturulacak. Kurul; Mahalle Meclisleri, İlçe Meclisleri ve İl Meclislerinin çalışmalarını koordine edecek; gönüllülerin örgütlenmesinde ve saha faaliyetlerine etkin katılımında faaliyet gösterecek. Parti Meclisi üyesi emekli Büyükelçi Ömer Önhon da partimizin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerinden sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapacak."
6 İSİM YENİDEN MYK'DA
Yeni Parti'nin kurucu MYK'sında görev yapan Yunus Emre, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Zeynel Emre ve Aylin Yaman yeni dönemde de MYK'da görevlendirildi. Özel'in daha önceki MYK'larında yer almayan Salih Uzun, Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say ilk kez MYK üyeliğine getirildi.
MYK TECRÜBESİNE SAHİP 13 İSİM
Özel'in önceki MYK'larında görev alan Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Burhanettin Bulut, Serkan Özcan, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Yavuzyılmaz da yeni kurulda yer aldı.
ETİK KURULU OLUŞTURULDU
Yeni yapılanmada bağımsız bir organ olarak Etik Kurul'un da yer alacağı bildirildi. Açıklamaya göre Etik Kurul, parti üyelerinin dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve ilkelerine bağlılığını gözetecek; etik ilkelerin uygulanmasını izleyecek.
28 KİŞİLİK MYK LİSTESİ VE GÖREVLERİ
İdari Görevler
1. Selin Sayek Böke - Genel Sekreter
2. Salih Uzun - Parti Sözcüsü
3. Ensar Aytekin - Yurt İçi Örgütler
4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Yurt Dışı Örgütler
5. Özgür Karabat - İdari ve Mali İşler
6. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Hukuk İşleri
7. Yaşar Tüzün - Yerel Yönetimler
8. Burhanettin Bulut - Medya ve Kurumsal İletişim
9. Aylin Yaman - Halkla İlişkiler
10. Engin Özkoç - Siyasi Partilerle İlişkiler
11. İlhan Cihaner - Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler
12. Gökçe Gökçen - Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler
13. Hikmet Erbilgin - Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi
14. Yunus Emre - Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu
Politika Kurulları
15. Zeynel Emre - Adalet Politikaları
16. Serkan Özcan - Hazine ve Maliye Politikaları
17. Öner Güncavdı - Kalkınma Politikaları
18. Mitat Çelikpala - Dış Politika
19. Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Politikaları
20. Murat Bakan - İç Güvenlik Politikaları
21. Suat Özçağdaş - Eğitim Politikaları
22. Kayıhan Pala - Sağlık Politikaları
23. Sencer Solakoğlu - Gıda ve Tarım Politikaları
24. Cem Say - Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları
25. Aylin Nazlıaka - Sosyal Politikalar
26. Sezgin Tanrıkulu - İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları
27. Gamze Taşcıer - Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları
28. Deniz Yavuzyılmaz - Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları