Başkan Erdoğan'ın Libya vizyonu sonuç verdi! Doğu Akdeniz'de tarihi adım
Türkiye'nin Libya'da 2019 yılından bu yana yürüttüğü çok boyutlu diplomasi yeni bir aşamaya ulaştı. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin 20 Ekim 2026'da Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı oy birliğiyle onaylaması, Ankara'nın uzun vadeli dış politika vizyonunun önemli sonuçlarından biri oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi sayesinde hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kuran Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korurken Libya'nın ulusal birliğini desteklemeyi sürdürüyor.
Türkiye'nin Libya'da yıllardır sürdürdüğü diplomasi, stratejik sabır, kararlı dış politika vizyonu ve uzun vadeli öngörünün önemli örneklerinden biri oldu.
2019 yılında Türkiye ile karşı karşıya gelen aktörlerle bugün doğrudan temas kurulabilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu diplomasinin ulaştığı aşamayı ortaya koydu.
Türkiye'nin Libya politikası, dönemsel gelişmelere göre şekillenen geçici tercihlerin ötesinde bölgesel istikrarı, uzun vadeli karşılıklı stratejik çıkarları, barışı ve refahı esas alan bir yaklaşıma dayanıyor.
7 YILLIK STRATEJİK ÖNGÖRÜ MEYVELERİNİ VERİYOR
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın 20 Ekim 2026'da Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanması, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir diplomatik gelişme oldu. Söz konusu gelişme, yıllar içinde değişen diplomatik dengelerin ve geliştirilen temasların somut bir yansıması olarak öne çıktı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin tutumunu korurken Libya'nın farklı siyasi aktörleriyle diyalog alanını genişletiyor.
ANKARA HEM TRABLUS HEM BİNGAZİ İLE TEMAS HALİNDE
Türkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Bu yaklaşım, Libya'daki siyasi ve askeri ayrışmanın aşılması açısından yeni diplomatik imkanlar sağlıyor. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile aynı dönemde görüşebilmesi, Somali ile Etiyopya arasında arabuluculuk yapması da Ankara'nın anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde diyalog kanallarını açık tutan dış politika anlayışını ortaya koyuyor.
İLKELERİNDEN VAZGEÇMEDEN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR
Türkiye'nin dış politika yaklaşımının ayırt edici özelliklerinden biri, ilkelerinden vazgeçmeden farklı aktörlerle müzakere kanallarını açık tutabilmesi olarak öne çıkıyor.
Stratejik sabır, diplomatik esneklik ve uzun vadeli öngörü üzerine kurulan bu yaklaşım, Türkiye'nin bölgesel krizlerde diyalog ve çözüm süreçlerine katkı sunma kapasitesini güçlendiriyor.
SURİYE VE LİBYA'DA ORTAK HEDEF: ULUSAL BİRLİK
Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları, egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğin korunması ilkelerine dayanıyor. Ankara, Libya'daki siyasi bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesi yerine birleşik kurumlara, güçlü devlet kapasitesine ve Libya halkının iradesine dayanan siyasi bir çözümü destekliyor. Türkiye, Libya'da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu değil, bütün Libyalıların barış ve istikrardan yararlandığı bir gelecek hedefliyor.
DOĞU AKDENİZ'DE UZUN VADELİ STRATEJİK VİZYON
2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının önemli diplomatik dayanaklarından birini oluşturuyor.
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin mutabakata verdiği onay, anlaşmanın Libya içindeki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu.
Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkiler, dünyaya örnek teşkil ederken Doğu Akdeniz'in geleceğini, karşılıklı menfaatleri ve bölgesel istikrarı esas alan uzun vadeli bir perspektife dayanıyor.