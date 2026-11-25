Türkiye'nin Libya politikası, dönemsel gelişmelere göre şekillenen geçici tercihlerin ötesinde bölgesel istikrarı, uzun vadeli karşılıklı stratejik çıkarları, barışı ve refahı esas alan bir yaklaşıma dayanıyor.

Türkiye'nin Libya'da yıllardır sürdürdüğü diplomasi, stratejik sabır, kararlı dış politika vizyonu ve uzun vadeli öngörünün önemli örneklerinden biri oldu.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın 20 Ekim 2026'da Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanması, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir diplomatik gelişme oldu. Söz konusu gelişme, yıllar içinde değişen diplomatik dengelerin ve geliştirilen temasların somut bir yansıması olarak öne çıktı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin tutumunu korurken Libya'nın farklı siyasi aktörleriyle diyalog alanını genişletiyor.

Türkiye'nin Libya'da 7 yıldır sürdürdüğü kararlı diplomasi somut sonuçlar verdi. (ahaber.com.tr)

ANKARA HEM TRABLUS HEM BİNGAZİ İLE TEMAS HALİNDE

Türkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Bu yaklaşım, Libya'daki siyasi ve askeri ayrışmanın aşılması açısından yeni diplomatik imkanlar sağlıyor. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile aynı dönemde görüşebilmesi, Somali ile Etiyopya arasında arabuluculuk yapması da Ankara'nın anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde diyalog kanallarını açık tutan dış politika anlayışını ortaya koyuyor.

İLKELERİNDEN VAZGEÇMEDEN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye'nin dış politika yaklaşımının ayırt edici özelliklerinden biri, ilkelerinden vazgeçmeden farklı aktörlerle müzakere kanallarını açık tutabilmesi olarak öne çıkıyor.

Stratejik sabır, diplomatik esneklik ve uzun vadeli öngörü üzerine kurulan bu yaklaşım, Türkiye'nin bölgesel krizlerde diyalog ve çözüm süreçlerine katkı sunma kapasitesini güçlendiriyor.