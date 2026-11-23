14 büyükşehir belediye başkanından 10'u Özgür Özel'i terk etti: Sadece 3 isim kaldı!
2024 yerel seçimlerinde kazanılan 14 büyükşehir belediyesini "seçim zaferi" olarak nitelendiren Yeni Parti lideri Özgür Özel, aradan geçen 2,5 yılda büyük bir erime yaşadı. Hakaret içerikli mesajlar ve parti içi krizlerin ardından 14 büyükşehir belediye başkanından 10'u Özel yönetimiyle yollarını ayırırken, Yeni Parti'ye geçen başkan sayısı yalnızca 3'te kaldı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yola çıkan 14 büyükşehir belediye başkanından 10'u mevcut yönetimle yollarını ayırdı. Özel'in başkanlara hakaret dolu mesajları ve parti içi çatışmalar geçişleri hızlandırdı.
2024 yerel seçimlerinde CHP, 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış, dönemin genel başkanı Özgür Özel ise mevcut tabloyu "seçim zaferi" olarak tanımlamıştı. Ancak aradan geçen 2,5 yıllık kısa sürede 14 belediye başkanından 10'u Özgür Özel ve ekibi ile yollarını ayırdı. Bu süre zarfında Özel'in bazı belediye başkanlarına attığı hakaret dolu mesajlar, kurumsal yapıdan uzak görüntü ve parti yönetiminin yerelden gelen taleplere ilgisizliği, sık sık muhalefet içerisinde büyük rahatsızlıkları tetikleyen ana unsurlar olarak ön plana çıktı.
AK PARTİ'YE 3 BÜYÜK TRANSFER
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Özgür Özel ve kurmayları tarafından aday gösterilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılarak büyük ses getirdi.