Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer KILIÇDAROĞLU'NU SEÇENLER

2024'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da Yeni Parti'ye sırt dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyi tercih etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İSTİFA EDEN 'BAĞIMSIZLAR' O dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek de üyeliği askıya alınmasına karşın hala CHP çatısı altında yer alıyor. Bu süre zarfında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bağımsız olmalarına rağmen Yeni Parti'ye katılmak için henüz herhangi bir adım atmadı.