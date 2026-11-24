Türk Hava Yolları (THY), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerine yönelik iç hat uçuşlarında yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirim fırsatı 31 Mart 2027'ye kadar geçerli olacak.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri ve onlarla beraber seyahat eden eşleri ile çocukları, 31 Mart 2027'ye kadar yapacakları yurt içi seyahatlerde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

İndirimden THY'nin ödül programı Miles&Smiles üyeliğini tamamlayan öğretmen ve öğretim üyeleri yararlanabilecek.