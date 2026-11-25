ASELSAN tarafından geliştirilen 250 libre sınıfındaki TOLUN L mühimmat, AKINCI insansız hava aracından gerçekleştirilen ilk test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Saros Hedef Adası'nda yapılan atışta, mühimmat ilk kez SADAK-4T çoklu taşıma salanıyla entegre edildiği platformdan ateşlendi.

50 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

İnsansız hava araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen TOLUN L, açılır kanat yapısı sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı, hareketli ve sabit hedeflere hassas angajman imkanı sunarken ikincil hasarın düşük tutulmasını sağlıyor.

Mühimmat, hava aracından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü uçuşunu sürdürebiliyor. Hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit etmesinin ardından KİLİT 310 lazer arayıcı başlığını devreye alarak hedefe angajmanını tamamlıyor.

#AKINCI ✈️🐳🚀 ✅ TOLUN-L Munition First Firing Test 🎯 Bull's Eye #Baykar 🤝 @Aselsan #NationalTechnologyInitiative 🌍🇹🇷 https://t.co/CISGftI6k5 — BAYKAR (@BaykarTech) November 25, 2026

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN L, yol noktası takibi yapabiliyor ve seçilebilir vuruş açısıyla görev gerçekleştirebiliyor. Mühimmatın kokpitten programlanabilmesi de hedef üzerindeki tahribat gücünün artırılmasına imkan tanıyor.

Tek sortide tek veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman kabiliyeti bulunan TOLUN L, uzun menzili sayesinde sorti sayısını ve operasyon maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

GPS ALDATMASINA KARŞI DAYANIKLI

Hareketli ve sabit hedeflere karşı kullanılabilen TOLUN L, gece ve gündüz görev yapabiliyor. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılımı ve CRPA anti-jam anteni sayesinde GNSS karıştırmasına karşı da dayanıklılık sunuyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat, bu özellikleriyle insansız hava araçlarının hava taarruz kabiliyetine yeni bir seçenek ekliyor.