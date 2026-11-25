Gözler yılın son MGK'sında! Terörsüz Türkiye için kritik toplantı
Türkiye'nin güvenlik gündemine ilişkin kritik kararlar öncesinde gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak.
Türkiye'nin güvenlik mimarisini şekillendirecek kritik kararlar öncesi gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi.
10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın devreye girmesi amacıyla beklenen MGK kararı için önemli bir toplantı yapılacak. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE MİT-TSK RAPORLARI MASADA
Toplantıda öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terörle mücadelede sahada elde edilen son başarıları paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakurk'ta 14 mağaranın da boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı." sözleriyle aktardı.
Bu kapsamda MGK'da Kandil'e giden coğrafi hatta sırayla boşaltılan mağara ve sığınakların son durumu ele alınacak. Terör örgütünün bölgeden çekilmesi ve silah bırakma sürecine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları masaya yatırılacak. Ayrıca terörsüz bölge çerçevesinde Suriye ve Irak'taki son durum da mercek altında olacak.
HÜRMÜZ'DEN KARADENİZ'E BÖLGESEL KRİZLERE AYRI PARANTEZ
Kurulda bölgesel gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. İran ile ABD arasında müzakere masasında yaşanan tıkanmanın yansımaları Hürmüz Boğazı'nda gözlenmeye devam ederken, son dönemde ticari gemilere yönelik artan saldırıların Türkiye ve bölgeye etkileri MGK'nın gündeminde yer alacak. Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken, bölgesel güvenliğin tesisi için atılacak adımlar ele alınacak. Bu çerçevede Karadeniz seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için atılabilecek adımlar da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
GAZZE, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ'DE NET DURUŞ
Gazze'deki ateşkes ihlalleri ile Batı Şeria'daki yerleşimci terörü de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki yerini alacak. Türkiye'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Libya'daki gelişmeler olacak. Özellikle batı kanadının temsilcisi Başbakan Dibeybe ile doğunun lideri konumundaki Halife Hafter'in peş peşe Türkiye ziyaretleri sonrasında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak. Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'de barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu-bittiye müsaade edilmeyeceğine yönelik kararlılık bir kez daha vurgulanacak.