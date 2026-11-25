Terörsüz Türkiye süreci, MGK'nın öncelikli gündem maddesi olacak. (AA)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE MİT-TSK RAPORLARI MASADA

Toplantıda öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terörle mücadelede sahada elde edilen son başarıları paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakurk'ta 14 mağaranın da boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı." sözleriyle aktardı.



Bu kapsamda MGK'da Kandil'e giden coğrafi hatta sırayla boşaltılan mağara ve sığınakların son durumu ele alınacak. Terör örgütünün bölgeden çekilmesi ve silah bırakma sürecine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları masaya yatırılacak. Ayrıca terörsüz bölge çerçevesinde Suriye ve Irak'taki son durum da mercek altında olacak.