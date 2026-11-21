Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklarda görev değişimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görev değişikliğine gidilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne de yeni yönetim kurulu üyesi atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, çeşitli bakanlık ve kurumlarda görev değişikliğine gidildi. 4 isim görevden alınırken boşalan kritik kadrolara yeni atamalar yapıldı.
BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan da görevden alınırken, boşalan göreve Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMA
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alındı. Boşalan genel müdürlük koltuğuna Dursun Baştürk getirildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında görevden alındı.
KIYI EMNİYETİNE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Atama kararları kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.
Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.