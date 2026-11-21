Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklarda görev değişimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görev değişikliğine gidilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne de yeni yönetim kurulu üyesi atandı.