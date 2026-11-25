Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada, başka dosyadan tutuklu Haluk Levent tanık olarak dinlendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık katılırken müştekiler ile avukatları da hazır bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Levent, Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan duruşmaya getirildi. Tanık olarak dinlenen Levent, tutuklu sanık Yeliz Kaya'nın kendisinin asistanı olduğunu anlattı. Kaya'nın tutuklandığı gün kendisinin Hatay Samandağ'da sörf merkezini açtığını belirten Levent, şöyle devam etti:

"Direkt avukatıyla da görüştüm. 'Hesapların benim tarafımdan kullanıldığını lütfen ifade etsin.' dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını kızımız söylemişti. Sonra Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Yani bu gizli, saklı bir bilgi değil. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneğini denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını açıkladım. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır."

Levent, diğer tutuklu sanık Berkant Acil'in ise kardeşi olduğunu söyledi.

Onunla ilgili tüm mesajların mahkemede olduğunu, yüzlerce festival ve organizasyondan hiçbirinde rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyanın olmadığını belirten Levent, kardeşiyle kendisinin alacak verecek işlerinin olduğunu, ondan hep borç aldığını, zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu birinin kardeşinden para almama şansının doğanın ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Levent, kardeşinin ailelerinin yüz akı olduğunu anlatarak, "Kardeşim Berkant'a 'Ahbap Derneğinden 1 milyar lira para aktarıldığı' günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken, bunun böyle olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ifade edeyim. Ayrıca bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına kadar gittim. 'Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım, kardeşimi getirmek istiyorum.' dedim. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. 'Bir sorunun varsa belediyeyle alakalı anlat.' dedim. Fakat savcımız herhalde 'Seninle ilgili bir sorun yok.' dedikten iki ay sonra bir operasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, 4,5 aydır cezaevinde tek başına bir hücrede olduğunu söyledi. "Ahbap Derneğine toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir." diyen Levent, çaldığı iddia edilen paraların yönetim kurulu kararıyla karar defterine işlenen paralar olduğunu savundu. Levent, alacak ve vereceklerinin derneğinkilerle karıştırıldığını öne sürdü.

"ALTI AYDIR GÖRMEDİM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Berkant Acil ise ağabeyi Levent'e seslenerek, "Altı aydır görmedim. Özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum." dedi. Tanıklardan Erdoğan Açar, Şile civarında konut ve otoyol projelerinde işler yaptığını anlattı. Son dönemlerde ruhsat başvuruları yaptığını, seçimlerden sonra burada bazı aksaklıklar olduğunu aktaran Açar, ruhsatlarının onaylanmadığını, Şile'de düzensizliğin hâkim olduğunu, kendisinden ise rüşvet istenmediğini dile getirdi. Tanık Mustafa Kara, Şile'de müteahhitlik yaptığını, ruhsatlı projesinin olduğunu, kat irtifaklarının kurulması üzerine kendisinin görüşmeye çağırıldığını belirtti. Görüşmede avukat Ali Şafak ve imar şefi Evren Buçan'ın kendisinden öncelikle 200 bin avro istediğini, daha sonrasında ise pazarlıkla bunun 50 bin avroya düştüğünü anlattı.

Diğer tanık Habip Yıldırım ise 25 yıldır inşaat ve emlak işleriyle uğraştığını kaydetti. Şimdiye kadar böyle zor bir ruhsat almadığına değinen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"2024'ün Aralık ayında benim projem çizildi. Ruhsat aşamasına geldi, harçlarımızı yatırdık. Özgür Başkan'a gittim, 'Başkanım, 7 ay oldu bizim bu proje neden çıkmıyor? Her şeyimiz hazır, harçları yatırmışız.' dedim. Bana 'Abi seni ben aşağıya, imara yönlendireyim. Oraya git.' dedi. Gittim, orada Evren Bey vardı. Sordum, bana 'Bakacağız.' falan dedi. Bir hafta sonra tekrar gittim. Evren Bey telefon numaramı istedi, vermedim. Mimarım Hızır'la görüşmüş. Mimarım, kağıda '2,5 milyon' yazıp yırttıklarını anlattı. Ben kimseye para vermem, zor kazanıyorum. Yine Özgür Başkanımıza gittim, 'Şimdi arıyorum, Ali Bey'le beraber gidin, işinizi halletsinler.' dedi. Yine olmadı. Sonra başkanın sekreteri beni aradı, 'Sizi Mercan Köşk'e bekliyoruz.' dedi, gittim. Başkan bana direkt 'Senden bir şey istediler mi?' diye sordu. 'Benden bir şey istemediler ama Hızır'a 2,5 milyon lira kağıt yazıp yırtmışlar.' dedim. Sonra bana, 'Çağırsam yüzleşir misin?' dedi. Kabul ettim. Daha sonra Evren Bey geldi, kem küm etti. 'Bu abiden istemedik de yukarıdan istedik.' tarzı bir şeyler yuvarladı ağzından. Sonra ruhsatım imzalandı."

Tanıkların beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

İDDİANAMEDE 53 SANIK YER ALIYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor. İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor. 2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.

SANIKLAR HAKKINDA CEZA TALEPLERİ

İddianamede Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor. İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Kabadayı'nın örgüt elebaşı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor. İddianamede, tutuklu sanık Berkant Acil hakkında "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar, diğer 51 sanık hakkında ise 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.