Mardin'de TIR dorsesinden 80 düzensiz göçmen çıktı: 1 organizatör tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenlerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TIR'IN DORSESİNDE 80 GÖÇMEN YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Midyat'ta çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durdurulan bir TIR'da yapılan kontrollerde, dorsede Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen tespit edildi.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ TUTUKLANDI
Olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.