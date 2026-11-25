Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenlerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TIR'IN DORSESİNDE 80 GÖÇMEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Midyat'ta çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir TIR'da yapılan kontrollerde, dorsede Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen tespit edildi.