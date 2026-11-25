Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturmada, uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Narkotik ekiplerinin düzenlediği şafak baskınlarında 20 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldı.