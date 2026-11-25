Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında çelik blokları taşıyan vincin halatları koptu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten Güven Sitesi'nin bahçesine düşen bloklar, otoparktaki 3 araca zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Ataşehir'de Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında çelik blokları taşıyan vincin halatları koptu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten Güven Sitesi'nin bahçesine düşen çelik bloklar, otoparkta bulunan 3 araçta hasara yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. ATAŞEHİR'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ! ÇELİK BLOKLAR 30 METREDEN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında çelik blokları taşıyan vincin halatları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Halatların kopmasıyla çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten bitişikteki Güven Sitesi'nin bahçesine düştü.

(Foto: İHA) 3 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, düşen çelik bloklar site otoparkındaki 3 araçta maddi hasara neden oldu. Ekipler, üniversite inşaatının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.