Bu kapsamda Ankara, Halife Hafter ve beraberindeki heyeti ağırladı. Üst düzey isimlerin katıldığı görüşme, Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü çok boyutlu ve dengeli diplomasi açısından önem taşıyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin 2019 tarihli deniz yetki alanları mutabakatına verdiği onay, anlaşmanın Libya'daki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu. Söz konusu mutabakat, Doğu Akdeniz'in geleceğini, karşılıklı menfaatleri ve bölgesel istikrarı esas alan uzun vadeli bir vizyona dayanıyor.

Ankara, Libya'da siyasi bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesi yerine birleşik kurumlara, güçlü devlet kapasitesine ve Libya halkının iradesine dayanan bir siyasi çözümü destekliyor. Türkiye, Libya'da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu değil, bütün Libyalıların barış ve istikrardan yararlandığı bir gelecek hedefliyor.

ürkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, dengeli diplomasi vizyonunun önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. (AA)