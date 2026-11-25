Doğu Akdeniz'de tarihi adımın ardından kritik görüşme! Başkan Erdoğan Hafter'i kabul etti
Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti. Görüşme, Türkiye'nin Libya'da siyasi bütünlüğü ve Doğu Akdeniz'de kalıcı istikrarı hedefleyen çok boyutlu diplomasi vizyonu açısından önem taşıyor.
Türkiye'nin Libya'da siyasi birliğin sağlanması ve kalıcı istikrarın tesis edilmesine yönelik diplomatik temasları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara, Halife Hafter ve beraberindeki heyeti ağırladı. Üst düzey isimlerin katıldığı görüşme, Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü çok boyutlu ve dengeli diplomasi açısından önem taşıyor.
TÜRKİYE LİBYA'DA BÜTÜNLÜK İSTİYOR
Ankara, Libya'da siyasi bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesi yerine birleşik kurumlara, güçlü devlet kapasitesine ve Libya halkının iradesine dayanan bir siyasi çözümü destekliyor. Türkiye, Libya'da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu değil, bütün Libyalıların barış ve istikrardan yararlandığı bir gelecek hedefliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAFTER'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti.
DOĞU AKDENİZ'DE BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin 2019 tarihli deniz yetki alanları mutabakatına verdiği onay, anlaşmanın Libya'daki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu. Söz konusu mutabakat, Doğu Akdeniz'in geleceğini, karşılıklı menfaatleri ve bölgesel istikrarı esas alan uzun vadeli bir vizyona dayanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇOK BOYUTLU DİPLOMASİ VİZYONU
Türkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Libya'daki siyasi ve askeri ayrışmanın aşılması açısından yeni diplomatik imkanlar oluşturuyor.