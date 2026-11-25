Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen on binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanan KPSS DHBT sonuçları açıklandı.

2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS DHBT sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

DHBT puanıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru ve tercih tarihleri ise puanların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzlarıyla netleşecek.