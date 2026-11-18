2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS lise sonuç sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve 2 milyon 985 bin 438 lise mezunu kamu personeli adayının başvurduğu sınavın sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı.
2026-KPSS Ortaöğretim oturumuna katılan milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi. ÖSYM takviminde belirtildiği üzere 19 Kasım Perşembe günü itibarıyla sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor.
SINAVA YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURDU
25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde büyük bir organizasyonla gerçekleştirilen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilirken, cevaplama için 130 dakika süre tanındı.
SONUÇLAR 2 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
ÖSYM kılavuzunda yer alan kurallara göre, bugün itibarıyla açıklanan 2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar, aldıkları puanlarla önümüzdeki dönemde yayımlanacak merkezi ve açıktan kamu personeli alım ilanlarına başvuru yapabilecek.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) e-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabiliyor.
KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı için tıklayın.