2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS lise sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve 2 milyon 985 bin 438 lise mezunu kamu personeli adayının başvurduğu sınavın sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı.