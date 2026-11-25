İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 187 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

BİR EVDE 187 TARİHİ ESER BULUNDU

Çalışma kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi. Aramada Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ele geçirildi.

Ayrıca Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu ve sapan taşı bulundu. Böylece operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin sayısı 187'ye ulaştı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.