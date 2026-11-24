Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon! 35 gözaltı kararı | İsim listesi A Haber'de
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. İsimler arasında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk de bulunuyor. İşte isim isim o liste...
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
35 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 35 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
İSİM İSİM O LİSTE
- Özcan Deniz
- Deniz Çakır
- Erdal Bozkuş
- Cem Karcı
- Meltem Keklik
- Murat Başoğlu
- Burcu Özberk