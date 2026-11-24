İletişim Başkanlığı, sermaye piyasalarında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına yönelik cezaların artırılmasını öngören Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik taslağının tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle yaptırımlar ağırlaştırılırken, 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

PİYASA DOLANDIRICILARINA AĞIR DARBE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alınan taslak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başta olmak üzere ilgili kurumlar ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlandı.

Taslağın Meclis Grubu'na sunulmaya hazır hale getirildiği belirtildi.

YATIRIMCININ KAYBI SORUMLUSUNDAN ALINACAK

Yeni düzenlemeyle sermaye piyasalarında risklere erken müdahalenin önü açılacak. Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara iade edilmesi için yeni mekanizmalar devreye alınacak.

PİYASA MANİPÜLATÖRLERİNE CEZA ARTIRIMI

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri de piyasa suçlarına yönelik yaptırımlar olacak. Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

Açıklamada, haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik hukuki süreçlerin devam ettiği de vurgulandı.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEMELERDE TARİH VERİLDİ

Açıklamada tasfiye sürecine ilişkin ödeme takvimi de paylaşıldı. Sorumlu kurumların koordinasyonunda, 7596 sayılı Kanun ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları doğrultusunda, 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.