Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: 1 tutuklama talebi, 9 adli kontrol talebi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanat ve iş dünyasından tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 10 şüpheliden Ceylan Kaya tutuklama, aralarında Özcan Deniz ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 9 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
CEYLAN KAYA'YA TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphelilerden Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
9 ADLİ KONTROL TALEBİ
Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır, Murat Ceylan, Murat Başoğlu, İbrahim Yılmaz, Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
ÜNLÜLER ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 24'ü gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdi. Ünlü isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İSİM İSİM O LİSTE
|
Sıra
|
İsim
|
Sıra
|
İsim
|
Sıra
|
İsim
|
1
|
Özcan Deniz
|
9
|
İlknur Şahin
|
17
|
Burhan Karaca
|
2
|
Deniz Çakır Baykal
|
10
|
Pınar Bent
|
18
|
Erdal Bozkuş
|
3
|
Burcu Özberk
|
11
|
Deniz Sözen
|
19
|
Saghar Shojaei
|
4
|
Murat Ceylan
|
12
|
Ceylan Kaya
|
20
|
Meltem Özkayan
|
5
|
Cansu Taşkın
|
13
|
Cem Güler
|
21
|
Seher Grothe Sevdişan
|
6
|
Murat Başoğlu
|
14
|
Mehmet Can Karcı
|
22
|
Ufuk Gündoğdu
|
7
|
İbrahim İzzet Özilhan
|
15
|
Muammer Kapucuoğlu
|
23
|
Onur Yüksel
|
8
|
İbrahim Yılmaz
|
16
|
Işıl Işık Demir
|24
|
Özden Cerrahoğlu