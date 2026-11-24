Kavanoz içinde mezara bırakılan notta öğrencinin öğretmenine duyduğu sevgi ve özlem dile getirilirken, mesajı okuyanlar duygulandı. (Fotoğraf: DHA)

Öğrencisi Cemil Arpa, Öğretmenler Günü'nde Polat'ın mezarına duygusal bir not ve karanfil bıraktı. Kavanoz içinde bırakılan notta, "Emine Hocam, Öğretmenler Günü sizin gününüz. Ama bu sefer siz yoksunuz, üzgünüz. Sizin Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Her zaman kalbimizdesin, seni çok seviyoruz Emine Hocam, canım hocam. Bize öğrettikleriniz için çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun." ifadeleri yer aldı.