Mardin merkezli 4 ilde change operasyonu! Deprem ve kazalı araçları piyasaya sürmüşler: 18 gözaltı
Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen “Damga 47” operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Deprem, kaza ve yangında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, hacizli ve aranan araçlara uyarlayarak sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 16 araca el konuldu.
Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen "Damga 47" operasyonunda, araçların kimlik bilgilerini değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, hacizli ve aranan araçlara uyarladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 16 araca el konuldu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda, ağır hasarlı araçların şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.
45 EKİP VE 130 POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 45 ekip ve 130 polis katıldı.
Çalışmalarda Mardin'de 11, Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
16 ARACIN DURUMU TESPİT EDİLDİ
Operasyon kapsamında Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemelerde 1 aracın çalıntı, 2 aracın aranan, 8 aracın menşei belirsiz, 4 aracın yakalamalı-hacizli ve 1 aracın ise yurt dışı menşeli olduğu belirlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.