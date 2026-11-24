Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen "Damga 47" operasyonunda, araçların kimlik bilgilerini değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, hacizli ve aranan araçlara uyarladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 16 araca el konuldu.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, ağır hasarlı araçların şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda Mardin'de 11, Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 45 ekip ve 130 polis katıldı.

(Foto: DHA)

16 ARACIN DURUMU TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemelerde 1 aracın çalıntı, 2 aracın aranan, 8 aracın menşei belirsiz, 4 aracın yakalamalı-hacizli ve 1 aracın ise yurt dışı menşeli olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.