AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yeni Parti grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Söz konusu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Çelik, geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan bu ifadelerin, ifadeleri kullananların kendi tanımı olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullanılan ifadelere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Çelik, "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda atılan sloganlara da tepki gösteren Çelik, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür.

Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir.

Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır."

"ESAS OLAN MİLLET İRADESİDİR"

Çelik, "Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir" ifadelerine yer verdi.

İşte Çelik'in sosyal medya paylaşımı:

"Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz.



Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak "diktatörlük" ve "faşizm" gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür.



Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir.



Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır.



Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."

EFKAN ALA: MİLLET İRADESİNE YÖNELTİLMİŞ BİR SAYGISIZLIK

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılan sloganlara tepki gösterdi. Söz konusu sloganları şiddetle kınadıklarını ve bunun millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlık olduğunu belirten Ala, Yeni Parti yönetimine "Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün" çağrısında bulundu.

İŞTE ALA'NIN O PAYLAŞIMI:

"Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz. Bu, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır.

Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir. Yeni Parti yönetimine çağrımız açıktır: Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır."