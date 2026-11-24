İstanbul Şişli’de pazar yerinin girişine park edilen otomobil, kayarak Salise S.’ye (75) çarptı. Otomobilin altında sürüklenen kadın yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, sürücü Merve Filiz F. (34) yaralının başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Filiz F., 34 NJ 6552 plakalı otomobilini yakın bir noktaya park ederek pazara girdi. Bir süre sonra kaymaya başlayan otomobil, pazar yerindeki Salise S.'ye çarptı. Otomobilin altında sürüklenen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından yaralı kadının yanına gelen otomobil sürücüsü uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi ve sürücünün gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar kameraya yansıdı. Salise S., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanmayan sürücü ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Kadın sürücü tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.