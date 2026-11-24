Ankara'da AVM'nin açık otoparkında yol çöktü
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkında yol çökmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Göçük nedeniyle oluşan çukura düşen hafriyat kamyonunda mahsur kalan sürücü kepçe yardımıyla araçtan tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemi alınarak kamyonu çıkarma çalışmalarına başlandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Acity alışveriş merkezinin açık otoparkında yol çöktü.
Çökme sonucu 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu çukura düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
KAMYONU ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Alışveriş merkezi yönetimi, çökmenin meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, hafriyat kamyonunu çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.