Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "ev hapsi" kararı verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.