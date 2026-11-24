Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, sanal medyada tartıştığı kişinin evine tabancayla ateş açan M.A.’nın (18) babasına ait fırının önüne 3 gün sonra el bombası bırakıldı. Olayla ilgili 2’si çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, 17 Kasım gecesi sanal medya üzerinden tartıştığı arkadaşının evine giden M.A., tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken M.A. yurt dışına kaçtı. 20 Kasım sabahı M.A.'nın babasına ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakıldı. Ancak bomba patlamadı. M.A. ise olaydan sonra Türkiye'ye dönüp silahıyla birlikte polise teslim oldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, M.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si çocuk olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.