Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 5 ayrı soruşturmada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli operasyonlarda 245 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 26,1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli operasyonlarda toplam 245 şüpheli yakalandı. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre operasyonlar; Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildi. Denizli'de "ARPA", Sakarya'da ise kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütlerine yönelik çalışmalar da operasyonların önemli başlıkları arasında yer aldı.

ARPA SUÇ ÖRGÜTÜNE 19 İLDE OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YARAMAZLAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 6,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişiyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA 3,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi belirlendi.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi de dahil olmak üzere toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ'DEKİ DİĞER SORUŞTURMADA 5 GÖZALTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 kişiye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında ise 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN TÜM BAĞLANTILARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların ardından yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Hiç kimsenin yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmemesi gerektiğini belirten Gürlek, suç örgütlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.