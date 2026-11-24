Fatma Betül Sayan Kaya'ya ev hapsi şartıyla tahliye kararı
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesine ilişkin itirazda bulundu.
6 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI
İtiraz üzerine hâkimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Kaya, 6 Kasım'da tutuklanmıştı.