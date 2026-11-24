Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ne gönderdiği mesajda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefikliğe ve Kafkasya'da kalıcı barış hedeflerine dikkat çekti. Erdoğan, “Kafkasya'nın barış ve refahı için aynı kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ne mesaj gönderdi. Kafkasya'nın ortak tarihin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgenin barış ve güven içinde geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajında Başkan Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek organizasyona katkı sunan bilim insanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

"KAFKASYA'NIN TARİHİ, BİZİM DE TARİHİMİZDİR"

Kafkasya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Erdoğan, "Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık" ifadelerini kullandı.

Ortak geçmişin gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu yüklediğini belirten Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi'yle müttefiklik seviyesine taşındığını hatırlattı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte "bir millet, iki devlet" anlayışını müttefikliğe taşıdıklarını ifade ederek, "Şuşa'da, Fuzuli'de, Laçın'da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Türkiye'nin de iftiharıdır" dedi.

KARABAĞ'DAKİ ZAFERİN ARDINDAN BARIŞ VURGUSU

Karabağ'daki zafer sevincinin iki ülke tarafından birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, Kafkasya'nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti.

Zengezur Geçişi'nin açılmasının bölgesel bağlantılar açısından önemine işaret eden Erdoğan, bu gelişmeyle Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısının güçleneceğini, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantının da yeni bir imkana kavuşacağını ifade etti.

Erdoğan, İpek Yolu güzergahlarında ticaretin canlanmasının, iş birliğinin artmasının ve beşeri bağların güçlenmesinin tüm bölgeye fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

"KAFKASYA, ORTAK REFAHIN PAYLAŞILDIĞI BİR BÖLGE OLMALI"

Türkiye'nin Kafkasya vizyonunu da paylaşan Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlandığı, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir gelecek hedeflediklerini vurguladı.

Iğdır'da gerçekleştirilen kongrede ortaya konulacak bilimsel birikimin ve istişarelerin bu ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni eden Erdoğan, mesajını kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılımcılara ve Iğdırlılara selamlarını ileterek tamamladı.