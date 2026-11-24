Bir süredir hastanede tedavi gören 89 yaşındaki Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Diyarbakır'da 1937'de doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu.

ABD'deki Williams College'da master yapan Çetin, Devlet Planlama Teşkilatında daire başkanlığı görevinde bulundu.

İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep milletvekilliği ile CHP Genel Başkanlığı görevinde bulunan Çetin, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.